Bitlis'in Hizan ilçesinde yangın: Maddi hasar meydana geldi
Hizan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel