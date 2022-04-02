Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, gazetecilerle bir araya geldi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle buluştu.

Üniversitenin Konuk Evindeki programda konuşan Elmastaş, tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Bitlis Eren Üniversitesinin 6 fakülte, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, bir lisansüstü eğitim enstitüsü ve 10 bini aşan öğrencisiyle Türkiye'nin önemli eğitim kurumları arasındaki yerini aldığını ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz binalarının genel bakım ve onarım işleri yapıldı. Kampüs içi yol asfaltlama çalışmaları yapıldı. Güroymak ve Ahlat meslek yüksek okullarında doğalgaz dönüşümleri yapıldı. Tekmer binası dönüşümü yapıldı. Kampüste kayak merkezi açıldı. Kampüste sondaj çalışması yapıldı. Kapalı otopark girişi tadilatı yapıldı. Merkezi kampüs halı saha onarımı yapıldı. Tatvan Meslek Yüksekokulu halı sahasının açılışı yapıldı. Uygulama oteli protokolü yapıldı. Yapı İşleri ve Teknik ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları binası, 20+1 daireli lojman, çevre düzenlemesi, kapalı tenis kortu ve sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapım işleri ise devam ediyor."

Son bir yıl içerisinde yapılan faaliyetler ve onaylanan projelerle ilgili bilgi veren Elmastaş, "Üniversitemiz YÖK Anadolu Projesi kapsamında 2 üniversite ile eşleşti. Personel ve öğrenci yemekhanemizin standardı yükseltildi. Üniversitemiz Fitness Salonu açıldı. Kampüste uygulama kreş ve anaokulu açıldı. Uluslararası Ponza ve Perlit Sempozyumu düzenlendi. Binlerce fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu için ilk adımın atıldığını kaydeden Elmastaş, El-Aman Hanı restorasyon projesinin revize edildiğini vurguladı.

Rektör Elmastaş, şöyle devam etti:

"Bir milyon lira bütçeli 'Yapay Zeka ile Eğitilmiş İHA'ların Desteğiyle Kritik Alanların Güvenliği', 47 bin 879 lira bütçeli 'TÜBİTAK 2237-B Destekli Proje Yazma Eğitimi', 300 bin avro bütçeli 'Bridging Educational Emergency to Digital Pedagogies' isimli bilimsel projelerimiz onaylandı. Bitlis balının karakterizasyonu, iklim değişikliği hakkında uzaktan eğitim modülü hazırlanması, Türkiye'de mevsimlik göçmen işçilerin güçlendirilmesi, akademide toplumsal cinsiyet eşitliği gözlemevi, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere teknoloji yardımı isimli projelerimiz ise değerlendirme aşamasındadır."

Soru ve cevap şeklinde devam eden toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Atlı ile Prof. Dr. Ferit İzci, üniversite Kurumsal İletişim Koordinatörü Bedir Çiftçi, Genel Sekreter Vekili Muhammed Sami Belet ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cevat Maltaş da katıldı.