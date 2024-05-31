Bitlis Belediyesi Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri Semineri

Bitlis Belediyesi tarafından "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Derya Vural tarafından belediye personeline verilen seminerde, sigaranın zararları, akciğer kanseri ve sigara bırakma yöntemleri konular anlatıldı.

Akciğer kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisin önemine değinen Vural, düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı olabileceğini belirtti.

Sigara bırakma sürecinde kullanılabilecek yöntemler hakkında da bilgi veren Vural, sigarayı bırakmak isteyen personelin sağlık merkezlerine başvurması gerektiğini ifade etti.