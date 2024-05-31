Üye Girişi
Haberler

Bitlis Belediyesi Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri Semineri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde sigaranın zararları, akciğer kanseri ve sigara bırakma yöntemleri konuları anlatıldı. Seminerde ayrıca akciğer kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

Bitlis Belediyesi tarafından "Sigara Bırakma ve Akciğer Kanseri" konulu seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Derya Vural tarafından belediye personeline verilen seminerde, sigaranın zararları, akciğer kanseri ve sigara bırakma yöntemleri konular anlatıldı.

Akciğer kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisin önemine değinen Vural, düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı olabileceğini belirtti.

Sigara bırakma sürecinde kullanılabilecek yöntemler hakkında da bilgi veren Vural, sigarayı bırakmak isteyen personelin sağlık merkezlerine başvurması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Bitlis Belediyesi Sağlık Güncel Haberler

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title