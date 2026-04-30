Bitlis Belediyesi parklarda güvenlik tedbirlerini artırdı
Bitlis Belediyesince, parklarda kamera sistemlerinin kurulması için çalışma başlatıldı.
Bitlis Belediyesince, parklarda kamera sistemlerinin kurulması için çalışma başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Mevlana Millet Bahçesi'nde güvenlik tedbirleri artırıldı.
Çocukların güvenle vakit geçirebilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında parkta kamera sistemi kuruldu.
Uygulama sayesinde parkta güvenliğin artırılması ve olumsuzlukların önlenmesi planlanıyor.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit