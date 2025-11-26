Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, öğrencilerle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu'nu ziyaret etti.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, okulu ziyaret eden Tanğlay, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Sınıfları gezerek öğrencilerin kendisi için yazdığı mektupları okuyan Tanğlay, çocukların içten ifadeleri karşısında duygulandığını söyledi.

Öğrencilere boyama setleri hediye ederen Tanğlay, "Çocuklarımızın bize olan sevgisi ve güveni, tüm çabalarımızın anlamı. Her bir mektup, geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Onların mutluluğu için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.