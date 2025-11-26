Haberler

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, öğrencilerle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, öğrencilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu'nu ziyaret etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu'nu ziyaret etti.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, okulu ziyaret eden Tanğlay, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Sınıfları gezerek öğrencilerin kendisi için yazdığı mektupları okuyan Tanğlay, çocukların içten ifadeleri karşısında duygulandığını söyledi.

Öğrencilere boyama setleri hediye ederen Tanğlay, "Çocuklarımızın bize olan sevgisi ve güveni, tüm çabalarımızın anlamı. Her bir mektup, geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Onların mutluluğu için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.