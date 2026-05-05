Karabük'te bitkin halde bulunan kızıl şahin bakımının ardından doğaya salındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hareket edemeyen bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yazıköy köyünde hareket edemeyen şahin gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.
Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, veteriner kliniğine götürüldü.
Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kızıl şahin, doğal yaşam alanına salındı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu