Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
İ.K. (30) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, kırsal Tepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü İ.K. (30), eşi D.K. (27) ve çocukları H.K. (4) ile Y.M.K. (2) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz