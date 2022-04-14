Bişkek'te Kırgız-Özbek Kalkınma Fonu kuruldu

Kırgızistan ile Özbekistan arasında 50 milyon dolarlık sermaye ile Kırgız- Özbek Kalkınma Fonu kuruldu.

Merkezi başkent Bişkek'te olacak Özbek-Kırgız Kalkınma Fonu'nun resmi açılış töreni Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Törene, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Özbek-Kırgız Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aaliev ve ilgililer katıldı.

Kırgız-Özbek Kalkınma Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un bir yıl önce Özbekistan'a yaptığı resmi ziyareti çerçevesinde imzalanmıştı.

Kırgızistan ekonomisinin modernizasyonu için kurulan fondan tarımsal sanayiye, giyim ve tekstil, üretim, madencilik ve metalürji endüstrilerine, konut inşaatına, ulaşım, ticaret, girişimcilik, enerji, altyapı geliştirme ve turizmin geliştirilmesine kredi alınabilecek.

Bundan 7 yıl önce Kırgızistan ile Rusya arasında 500 milyon dolarlık sermaye ile ve 5 ay önce de Kırgızistan ile Macaristan arasında 16 milyon dolarlık sermaye ile kalkınma fonları kurulmuştu.