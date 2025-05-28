Bisikletli Çocuğun Ölümü, Mezuniyet Törenini İptal Ettirdi

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin yaya geçidinde bisiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Hasan Yıldırım (10), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Erhan A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet, bisikletiyle spor salonun giderken yaya geçidinden geçmeye çalışan Hasan Yıldırım'a çarptı. Yıldırım, metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldırım ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yıldırım, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yıldırım'ın cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra, Yenimahalle Gasilhanesi'nde kılınan namaz sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Öte yandan Hasan Yıldırım'ın ölümü nedeniyle okuduğu Zeki Cevher İlkokulu'ndaki mezuniyet töreninin iptal edildiği öğrenildi.