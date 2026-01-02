Haberler

Pozantı'da bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde düzenlenecek törene Türk bayrağını götürecek. Bayrak, Pozantı Kaymakamı tarafından teslim alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde düzenlenecek törene götürecek.

Uğur Mumcu Meydanı'nda 5 Ocak'ta yapılacak törene katılacak bisikletliler, taşıyacakları Türk bayrağını Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz'den teslim aldı.

Kaymakam Cengiz, sporculara iyi yolculuklar diledi.

Bisikletli sporcular, Türk bayrağını 5 Ocak Kurtuluş Günü töreninde Vali Yavuz Selim Köşger'e teslim edecek.

Bisikletlilerin uğurlandığı törene, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atcı, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Nuri Dilek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Zeybek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgi de katıldı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Gerçek mi değil mi? Bu fotoğraf karesini görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan kare!