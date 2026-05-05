Birlikte yaşadığı, 7 aylık hamileyken evi terk eden kadının karnındaki çocuğunu arıyor

BURSA'da, Halil İbrahim Bağcı (38), dini nikahlı birlikte yaşadığı ve 7 aylık hamileyken babasına gittiğini söyleyerek evden ayrılıp, 5 aydır haber alamadığı S.M.'nin (20) karnındaki çocuğunu arıyor. S.M.'nin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirten Bağcı, "Çocuğumu test için arıyorum. Çocuk benimse sahip çıkmak istiyorum" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Bağcı, 2 yıl önce tanıştığı S.M. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Çift bu birliktelikten bebek beklerken, 7 aylık hamile S.M. 12 Aralık 2025'te "Babama gideceğim" diyerek çıktığı evine geri dönmedi. Bağcı, 5 aydır haber alamadığı, babasına da gitmeyen S.M.'nin karnındaki çocuğunun peşine düştü. Kadının ailesi ve yakınlarından da sonuç alamayan Halil İbrahim Bağcı, "Aracı vesilesiyle tanıştık. Nişanda başlık parası da verdik. Dini nikah kıydık. Hal ve hareketlerinden şüphe duydum. 4 ay aptalı oynadım. Kendi dedektifliğimi kendim yaptım. Sonrasında aldatıldığımı öğrendim" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU BİYOLOJİK TEST İÇİN ARIYORUM'

Asıl amacının S.M.'yi bulmak değil, çocuğuna ulaşmak olduğunu söyleyen Bağcı, "Böyle bir insanı kimse istemez. Benim tek bir beklentim var. Tek isteğim biyolojik test. Onun görüştüğü insanları, geriye kalan her şeyi yakaladım. Bir insana ithamda bulunurken, elinde belge olmadan ithamda bulunulmaz. Ben bu belgeleri 5 ay işe gitmeyip, arayarak elde ettim. Gerekirse bir ömür uğraşırım. 5 ay önce, 'Babama gidiyorum' diyerek çıktı. Şubat ayında doğurması gerekiyordu. Kendisine ulaşamıyorum. Kaybolan eşimi değil de karnındaki çocuğumu biyolojik test için arıyorum. Çocuk benimse sahip çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

