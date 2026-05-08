Haberler

Birinci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, SAHA 2026 Fuarı'nda konser verdi

Birinci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, SAHA 2026 Fuarı'nda konser verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul SAHA Expo 2026 Fuarı'nda sahne alan Birinci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, marşlar ve çeşitli eserlerle ziyaretçileri coşturdu. Bando şefinin turist bir kadını ve küçük bir kızı sahneye davet ederek orkestra yönetmelerine izin vermesi, büyük ilgi gördü.

BİRİNCİ Ordu Bölge Bando Komutanlığı, SAHA EXPO 2026 kapsamında gerçekleştirdiği konserle ziyaretçilerden alkış aldı.

İstanbul SAHA Expo 2026 Fuarı'nda sahne alan Birinci Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi marş ve çeşitli eserleri seslendirdi. Performans sırasında bando şefi, izleyiciler arasında bulunan turist bir kadını sahneye davet ederek orkestrayı yönetmesi için baton verdi. Kadının kısa süreli orkestra şefliği yapması izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Daha sonra küçük bir kız çocuğu da orkestrayı yönetmek üzere sahneye çağrıldı. O anlar fuar alanındaki ziyaretçiler tarafından alkışlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!