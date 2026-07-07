Haberler

Gazeteci Kayhan Ayhan Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BirGün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan, 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayhan'ın İBB davasına ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi.

(İSTANBUL) - BirGün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayhan'ın Silivri'de görülen İBB davasına ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının suçlama konusu yapıldığı bildirildi.

BirGün Gazetesi Muhabiri Kayhan Ayhan, "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Ayhan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından paylaşan Ayhan, "Evime polis geldi, gözaltına alınıyorum" bilgisini verdi.

BirGün Gazetesi'nin haberine göre Ayhan'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen İBB davasına dair haber ve paylaşımları suçlama konusu edildi.

Haberde Ayhan'ın geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçireceği ve ifadesinin yarın alınacağı bilgisi verildi.

Kaynak: ANKA
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü

Ulusal elektrik sistemi çöktü, bir ülke karanlığa gömüldü!

Sudan'da altın madeni göçtü: 15 ölü

Altına madeni göçtü! Çok sayıda ölü var
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı

Mide bulandıran görüntüler: Önce burnunu karıştırdı, sonra da...
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi