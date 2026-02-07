Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 583 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 583 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel