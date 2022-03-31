Bingöl Valisi Ekinci, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencilerle görüştü

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekinci, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Malatya'daki yarışmaya 11 projeyle katılan ve 4 alanda birinci, diğer kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencileri tebrik etti.

Vali Ekinci, bu tür çalışmalarda öğrencilere destek vermeyi esirgemeyeceklerini belirterek, "Başarınız ile ilimize yaşattığını gurur için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden daha büyük platformlarda daha büyük projeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, şube müdürleri ve koordinatör öğretmenler de yer aldı.