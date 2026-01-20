Haberler

Bingöl Valisi Çelik, çiçek yerine bağış yapılması çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Valisi Cahit Çelik, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek göndermek isteyenlere bağış çağrısı yaptı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek göndermek isteyenlere bağış çağrısı yaptı.

Vali Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Bingöl Valiliği görevine atanması dolayısıyla farklı platformlarda iletilen samimi tebrik mesajları, iyi dilekler ve gösterilen içten ilgi için herkese teşekkür etti.

Tebrik ziyaretlerinde çiçek, çelenk veya benzeri hediyeler getirilmemesini özellikle rica eden Çelik, arzu eden hemşehrilerinin bu güzel niyetlerini, hesap bilgileri paylaşılan AFAD, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği, Orman Bölge Müdürlüğü ve 12 Bingöl Spor Kulübü Derneği aracılığıyla bağışlara dönüştürmelerinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Bu anlamlı davranışın birlik ve beraberlik duygularını daha da güçlendireceğini vurgulayan Vali Çelik, söz konusu hassasiyetin Bingöl'ün yarınlarına bırakılacak en değerli miraslardan biri olacağını kaydetti.

Vali Çelik, "Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti