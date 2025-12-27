Haberler

Karlıova'da yoğun kar; 10 köy yolu kapandı

Karlıova'da yoğun kar; 10 köy yolu kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karlıova'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kapanan yolların açılması ve mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. Aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri Bingöl-Erzurum kara yolunda mahsur kalan araçları kurtardı. Karlıova Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı