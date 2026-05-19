Bingöl'de SMA hastası Efrayim için kermes düzenlendi

BİNGÖL'de, SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp (2) için kent meydanında kermes düzenledi.

SMA Tip-1 hastası Efrayim Gökalp için, Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencileri ile Bingöl Efrayim Gönüllüleri Konseyi tarafından kent meydanında kermes düzenlendi. Dr. Vildan Burulday ile Gülistan Balcı Elhakan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler satışa sunuldu. Ailenin, gen tedavisiyle uygulanan Zolgensma ilacının maliyetini karşılayabilmek için yardım kampanyası yürüttüğü, kampanyada bugüne kadar bağışların yüzde 52'sine ulaşıldığı öğrenildi. Kent Meydanı'ndaki kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte yemek çeşitleri, börek, tatlı ve içecekler satışa sunulurken, çocuklar için yüz boyama, kum boyama ve palyaço gösterileri yapıldı. Etkinlik boyunca zaman zaman halaylar çekilirken, renkli görüntüler oluştu.

'ÇOK GÜZEL KATKILAR GELİYOR'

Etkinlikte konuşan öğretim görevlisi Dr. Vildan Burulday, "Başlattığımız 'Efrayim'e umut ol' sloganı çerçevesinde yardım kampanyasını büyüterek, Kent Meydanı'nda devam ediyoruz. Çok güzel destekler, çok güzel katkılar geliyor. Çok mutluyuz şu an. Gayet güzel ilerliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
