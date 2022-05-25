Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, köy okullarını ziyaret etti - Haberler

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Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, köy okullarını ziyaret etti

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, köy okullarını ziyaret etti

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, köy okullarına ziyarette bulundu.

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, köy okullarına ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücel, Emtağ, Bilaloğlu ve Çevrimpınar köy okullarındaki öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette öğretmen ve yöneticilerle bilgi alışverişinde bulunan Yücel, öğrencilerle satranç oynadı.

Yücel, eğitim alanında Bingöl'ü ileriye taşımaları gerektiğini belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir problemlerinin olup olmadığını yerinde görmeye ve dinlemeye geldik. Unutmayalım ki eğitimin amacı insanları mutlu, huzurlu hissettirmesi ve bu umutla geleceğe hazırlamasıdır." ifadelerini kullandı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Bingöl, Güncel, Haberler

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