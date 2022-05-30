Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel'den okul ziyareti - Haberler

??????? Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Yücel, ziyaretler kapsamında Garip İlkokulunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenci ve velilerle bir süre sohbet eden Yücel, fikir alışverişinde bulundu.

Yücel, ziyaretin ardından okul bahçesinde öğrencilerle top oynadı.