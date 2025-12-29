Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'de etkili yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde bu sabah başlayan kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve trafikte oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla il merkezi genelinde tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin de yarım gün idari izinli sayılacağı bildirildi.