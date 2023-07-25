Bingöl'de yaz ortasında kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
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Yaklaşık 1 aydır sıcakların hissedildiği Bingöl'de, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü.
Bingöl'de yaz ortasında kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
BİNGÖL - Yaklaşık 1 aydır sıcakların hissedildiği Bingöl'de, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü.
Bingöl'de yaklaşık 1 aydır hava sıcaklıkları 35 derecede hissedilirken, sıcak hava bugün yerini sağanak yağışa bıraktı.
Kent, biranda gök gürültülü sağanak yağış etkisinde kaldı. Kısa sürede şiddetini arttıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, yollar da göle döndü.
Sürücülerin de sağanak yağışla birlikte trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Remzi Burulday - Güncel