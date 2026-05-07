Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından tutuklandığı bildirildi. Operasyonda sentetik hap, esrar, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 68 sentetik hap, bir miktar esrar ve metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş