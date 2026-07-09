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Bingöl'de trafikte tehlike oluşturan 68 sahipsiz hayvan toplatıldı

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Bingöl'de yapılan denetimlerde trafik güvenliğini tehdit eden 68 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevine teslim edildi. 2021'den bu yana hayvanların karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı.

Bingöl'de yapılan denetimlerde trafikte tehlike oluşturan 68 sahipsiz hayvanın toplatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sahipsiz hayvanlara yönelik denetim ve toplama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 26'sının Bingöl-Erzurum kara yolu ile Muş-Bingöl kara yolunda olmak üzere farklı bölgelerdeki 68 sahipsiz hayvanın ekiplerce toplandığı aktarılan açıklamada, hayvanların Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile Karlıova Belediyesine teslim edildiği bildirildi.

2026/3 sayılı Valilik Genel emri ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 69'uncu maddesi kapsamında küpeli hayvanların sahiplerine 18 bin 589 lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, küpesiz hayvanların sahiplerine küpeleme işlemlerini tamamlamaları için süre verildiği aktarıldı. .

Sahibi belirlenemeyen hayvanların Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılından 2026 yılının ilk altı ayına kadar ilimizde hayvanların karıştığı 384 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 170 vatandaşımız yaralanmış ve hayvan sahiplerine 72 bin 883 lira cezai işlem uygulanmıştır. Hayvan sahiplerimizin hayvanlarını karayollarına başıboş bırakmamaları, küpeleme ve kayıt işlemlerini eksiksiz yerine getirmeleri, sürücülerimizin ise özellikle hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu güzergahlarda daha dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
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