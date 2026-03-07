Haberler

Bingöl'de kontrolden çıkarak 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bingöl'de kontrolden çıkarak 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücü ve 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

O.Ö. (21) idaresindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda A.S. yönetimindeki 37 KH 129 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 23 AFK 913 plakalı otomobil, Valilik bahçesinde park halindeki 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı araçlara da çarptı.

Kazada sürücü O.Ö. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kavşaktaki bir araca çarptıktan sonra savrularak Valiliğin bahçesinde park halinde bulunan araçlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz

Mesajı İran'a: Kolay bir av değiliz
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

Oğullarıyla ilgili ilk kez duyulan detay: En yüksek liderdi ama...