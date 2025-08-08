Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl-Elazığ kara yolunda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AJ 014 plakalı hafif ticari araç ile 72 BC 936 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Elazığ kara yolu Yado Çeşmesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.