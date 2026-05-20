Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde tırın otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Genç Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, M.O. idaresindeki 06 VIK 48 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 38 AHL 794 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada M.O. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.