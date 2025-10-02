Haberler

Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yapılan aramalarda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de ilçe kırsalındaki 2 adreste arama yaptı.

Aramalarda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
