Bingöl'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl-Muş kara yolunda tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de tanker ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ACM 730 plakalı tanker, Bingöl-Muş kara yolu Sarıçiçek köyü mevkisinde 12 ACC 099 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik