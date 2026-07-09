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Bingöl'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bingöl-Muş kara yolunda tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de tanker ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ACM 730 plakalı tanker, Bingöl-Muş kara yolu Sarıçiçek köyü mevkisinde 12 ACC 099 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
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