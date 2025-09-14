Bingöl'de Suç Şüphelilerine Operasyon: 3 Tutuklama
Bingöl'de arama kararı bulunan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ateşli silah ve mermiler ele geçirildi.
Bingöl'de bazı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama, mala zarar verme ve 6136 SKM" suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı.
Adli mercilere intikal ettirilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
Şüpheli ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek ile ?1 bıçak ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel