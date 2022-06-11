Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi - Haberler

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Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

Bingöl'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Siyer-i Nebi sınavı gerçekleştirildi.

Bingöl'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Siyer-i Nebi sınavı gerçekleştirildi.

İMKB Anadolu Lisesinde düzenlenen sınavda öğrenciler, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili 80 soruyu 120 dakikada yanıtlamaya çalıştı.

AGD Bingöl Temsilcisi Eyyüp Aydınlı, sınavın asıl amacının Hz. Muhammed'in örnek hayatını gençlere aşılamak olduğunu söyledi.

Aydınlı, "Hz. Muhammed'in hayatını bilmedikçe gerçek manada örnek almış olmayız. Düzenlediğimiz sınavlarla öncelikle çocuk ve gençlerin Peygamber Efendimizi tanımasını amaçlıyoruz. Gençler, Hz. Muhammed'in hayatını okuyarak, anlayarak ve yaşayarak nasıl yeni bir dünya kurmaları gerektiğini öğrenecekler. Bu vesileyle siyer sınavını düzenledik." ifadelerini kullandı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Hz Muhammed Bingöl Güncel Haberler

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