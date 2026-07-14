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Bingöl'de 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Ziyaret

Bingöl'de 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Ziyaret
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ile şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ile şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yeni Mahalle'deki Bazmana Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı, İlçe Müftüsü Fatih Baz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mezarlık ziyaretinin ardından şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edildi.

Programa, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, Belediye Başkan Vekili Sabahattin Kıvanç, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
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