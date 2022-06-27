Bingöl'de sağlık evinin onarımı yapıldı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan sağlık evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan sağlık evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kent genelinde sağlık kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyündeki sağlık evinde çalışma yürüten ekipler iç ve dış cephenin sıvasını yenileyerek, boya yaptı. Bakım ve onarım çalışması tamamlanan sağlık evi vatandaşların tekrar hizmetine sunuldu. AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel Karlıova Bingöl Güncel Haberler

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