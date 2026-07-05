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Bingöl'de park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Bingöl'de park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

E.E'nin kullandığı 34 HYB 582 plakalı otomobil, park halindeki 12 EA 588 dorse plakalı tıra Bingöl-Solhan kara yolunun Yeşilova Mahallesi mevkisinde çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
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