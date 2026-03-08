Haberler

Bingöl'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye sevk edildi, sağlık durumları iyi.

BİNGÖL'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Genç Caddesi'nde meydana geldi. O.Ö. idaresindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil, A.S. yönetimindeki 37 KH 129 plakalı otomobiller çarpıştıktan sonra Bingöl Valiliği'nin bahçesine girip park halindeki 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı otomobillere çarptı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler

ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı