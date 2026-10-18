Bingöl'de otomobil beton menfeze çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Bingöl'de otomobil beton menfeze çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Erzurum kara yolunda otomobil, yol kenarındaki su tahliye kanalında bulunan beton menfeze çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bingöl'de beton menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
R.K. (41) idaresindeki 12 AV 919 plakalı otomobil, Bingöl- Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde yol kenarındaki su tahliye kanalında yer alan beton menfeze çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki F.Ç. (48) ve Y.K. (20) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K. ve F.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y.K.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.