Bingöl'de Ortak Arıcılık Araştırmaları Çalıştayı düzenlendi - Haberler

Bingöl'de düzenlenen Ortak Arıcılık Araştırmaları Çalıştayı'nda, sektörün faaliyetleri ve arı ürünlerinin bölgesel kalkınmadaki rolü ele alındı.

Bingöl, Atatürk ve Gebze Teknik üniversitelerinin iş birliğiyle Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay, bürokratlar, akademisyenler ve arıcıların katılımıyla yapıldı.

Çalıştaya çevrim içi katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, konuşmasında, tarım ve gıda sektörünün önemine değindi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle bu sektörlerin öneminin daha da anlaşıldığına işaret eden Yılmaz, Ukrayna-Rusya savaşının da bunu pekiştirdiğini belirtti.

Tarım sektörüne büyük önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bazı ülkeler bazı ürünlerin ihracatına yasak dahi koyacak hale geldi. Avrupa'da raflarda birtakım ürünler bulunamaz hale geldi. Paranız olsa dahi bir üretim, tedarik gücünüz yoksa, halkınızı besleme imkanınız olmuyor. Geçmişte de bu tür salgınlardan sonra gıda krizlerinin yaşandığını tarihten biliyoruz. Bu sefer bunu fırsata dönüştürmek için, ülkemizin sıkıntı yaşamaması adına çok kritik ve zamanında bir hamle yaptı Cumhurbaşkanımız."

Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin de bu anlamda çok önemli bir rol oynadığını ifade ederek hem ziraat hem de veterinerlik fakültelerinin tarım sektörünün bilimsel anlamda altyapısını oluşturduğunu kaydetti.

"Projeler üretim süreçlerini daha verimli, sürdürülebilir ve karlı kılmıştır"

Vali Kadir Ekinci de Bingöl'ün zengin florası ile arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İlde yaklaşık 141 bin kovan, kayıtlı 1550 arıcı, 750 dönüm üzerine kurulu 3 bal ormanının bulunduğunu aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Dünden bugüne baktığımızda, Arıcılar Birliğimiz, Tarım ve Orman müdürlüklerimiz ile 2016 yılında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi gibi ciddi kurumların paydaşlığında yürütülen bilimsel çalışmalar ve uygulanan projeler ilimiz adına üretim süreçlerini daha verimli, sürdürülebilir ve karlı kılmıştır. Çalıştay vesilesiyle, ortak akıl ve iş birliğinin, sektörün sıkıntılarını tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme, üretim ve pazar kapasitemizi büyütme, sektöre emek veren kardeşlerimizin karlılık düzeyini artırma ve ilimizin tanıtımına katkı sunma açısından önemine bir kez daha dikkati çekmek istiyorum."

"Bu projenin ve üniversitemizin her zaman yanındayız"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Tolga Balcı da Türkiye'nin 2006 yılından itibaren üniversite anlamında ciddi bir genişleme sürecine gittiğini anlattı.

"Türkiye'deki üniversite sayısı 56'dan 207'ye ulaştı." diyen Balcı, Bingöl'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini, bu projenin üniversitenin her yerine işlediğini gördüğünü kaydetti.

Balcı, bunun sevindirici olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı olarak bu projenin ve üniversitemizin her zaman yanındayız. Bütçe, imkanlar el verdiği müddetçe desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise arıcılığın kent ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Arıkan, "Coğrafi konumu, binlerce çeşit bitkisiyle arıcılık sektörünün çok önemli bir merkezi olan ilimizin daha fazla gelişmesi için gayret göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesinin bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, üniversitelerinde Moleküler Biyolojik Genetik Bölümünün bulunduğunu, arıcılık alanındaki çalışmaları bu bölümle desteklediklerini ifade etti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da üniversite olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Merkez Başkanı Ziya Şahin ise Türkiye'deki tüm bal çeşitlerini incelediklerini, sadece yüksek yayla balları üzerine çalışma yapmadıklarını belirterek, dünyaya bal ticaretinin artırılması gerektiğini aktardı.