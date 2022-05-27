Bingöl'de okullarda temel ilkyardım eğitimi verildi - Haberler

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Bingöl'de okullarda temel ilkyardım eğitimi verildi

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de okullarda temel ilkyardım eğitimi verildi

Bingöl'de öğretmen, öğrenci ve velilere temel ilkyardım eğitimi verildi.

Bingöl'de öğretmen, öğrenci ve velilere temel ilkyardım eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında okullarda temel ilkyardım eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında katılımcılara, doğru kalp masajı uygulaması, araç içindeki yaralıyı taşıma ile altın beşik yöntemi gibi konular aktarıldı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Bingöl, Okul, Güncel, Haberler

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