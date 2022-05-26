Bingöl'de öğrenciler "yardımseverlik" konulu kermes düzenledi - Haberler

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Bingöl'de öğrenciler "yardımseverlik" konulu kermes düzenledi

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de öğrenciler 'yardımseverlik' konulu kermes düzenledi

Bingöl'de değerler eğitimi çalışmaları kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencileri kermes düzenledi.

Bingöl'de değerler eğitimi çalışmaları kapsamında ilkokul ve anaokulu öğrencileri kermes düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul Mustafa Kemal Paşa İlkokulu ve Uydukent Anaokulu öğrencileri tarafından "yardımseverlik" konulu kermes gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve velileri tarafından hazırlanan pasta ve yemekler, Uydukent Anaokulu önünde kurulan stantlarda satışa sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de kermesi ziyaret ederek, projeye destek verdi.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Borsa İstanbul, Bingöl, Güncel, Haberler

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