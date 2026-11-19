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BİNGÖL'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 830 gram skunk, metamfetamin emdirildiği değerlendirilen 110 x 45 santimetre boyutlarında beyaz bez parçası ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı