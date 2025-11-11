Bingöl'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Gerçekleşti

BİNGÖL'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, il genelinde 15 bin fidan toprakla buluşturuldu, vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılan programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Belediye Başkan Vekili Yaşar Demir, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

'ORMANLAR ATALARIMIZIN MİRASI DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZIN BİZE EMANETİDİR'

Vali Usta, konuşmasında kentte yılsonuna kadar dikilen fidan sayısının 250 bine ulaşacağını belirterek, "Bugün Milli Ağaçlandırma Günümüz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında biz de Bingöl'de aynı anda ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ağaçlandırma seferberliğine katılıyoruz. Bugün burada yaklaşık 700 fidan dikiyoruz, il genelinde ise toplam 15 bin fidan toprakla buluşuyor. Ayrıca vatandaşlarımıza 10 bin fidan da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Böylece bugün 25 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu rakamlar, Bingöl'ün orman varlığı bakımından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birinci sırada yer almasının tesadüf olmadığını gösteriyor. Ormanlar atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın bize emanetidir. Bu emaneti daha yeşil bir şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Etkinlikte Vali Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendisi ve eşi adına da fidan dikti.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,