Bingöl'de Parkinson hastası adam için arama çalışmaları sürüyor

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde 2 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Parkinson hastası Kutbettin Keskin (45) için başlatılan arama çalışmaları, 4'üncü gününde 229 personelle sürüyor.

Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kendi imkanları ile yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; AFAD, jandarma, İHH Arama Kurtarma, SAR ve MEB AKUB ekiplerinin yanı sıra Muş ve Van'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan toplam 229 personel katıldı. Ekipler, Solhan Deresi ile Yeşilova Mahallesi-Dilektepe köyü bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

