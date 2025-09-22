Bingöl'de Filistin İçin Farkındalık Etkinliği

Bingöl'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜniAk) üyelerince kurulan stantta öğrencilere Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve hak ihlalleri anlatıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl Üniversitesinde akademik yılın başlaması dolayısıyla üniversite girişinde kuruyan stantta öğrencilere Filistin'de yaşanan hak ihlalleri anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan, amaçlarının Filistin'de yaşanan acı ve zulmü bir kez daha hatırlatmak olduğunu belirtti.

Aslan, şunları kaydetti:

"Kalbimiz ve vicdanımız mazlum Filistin halkıyla atıyor. Onların çektiği acıları görmezden gelmek, insanlığımızdan bir parça kaybetmek demektir. Bu etkinlik, sadece bir farkındalık çağrısı değil, aynı zamanda dayanışma ve adalet arayışımızın bir sembolüdür. Filistin'de akan gözyaşlarına sessiz kalmamak, insanlık onurunu savunmaktır. Gençler olarak, bu zulmün karşısında durmaya ve haklı davayı desteklemeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki sessizlik zalime güç verir. Bizler sesimizle, duruşumuzla mazlumun yanındayız."