Haberler

Bingöl'de "Emeğin İzinde: Kadın Eli" sergisi açıldı

Bingöl'de 'Emeğin İzinde: Kadın Eli' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen 'Emeğin İzinde: Kadın Eli' sergisi, alışveriş merkezinde açıldı. Kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği etkinlikte, birçok davetli katılım gösterdi. Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Bingöl'de Aile Destek Merkezi (ADEM) 2 tarafından "Emeğin İzinde: Kadın Eli" sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide kursiyerlerin hazırladığı eserler beğeniye sunuldu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Ayşegül Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyhan Savaş Yaraşır, Bingöl Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'nın eşi Nurcan Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Sabri Küyük'ün eşi Fatma Küyük, Bingöl Üniversitesi Rektörü Erdal Çelik'in eşi Tülay Çelik ile davetliler katıldı.

Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı

Dünya Kupasının ev sahibinde hantavirüs alarmı! 2 kişi takibe alındı
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı

Dünya Kupasının ev sahibinde hantavirüs alarmı! 2 kişi takibe alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti