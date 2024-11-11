Bingöl'de Dronla Sonbahar Renkleri Görüntülendi

Bingöl'de sonbahar renklerine bürünen doğadaki manzaralar dronla görüntülendi.

Orman varlığı açısından zengin olan kentte doğa, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverengiye büründü.

Ağaçlar ve bitki örtüsündeki sonbahar renklerinin kıvrımlı yollarla bütünleştiği manzaralar dronla kaydedildi.

Adaklı ilçesinin Erbaşlar köyünde de bazı yöre sakinlerinin doğal güzellikler içerisinde yürüyüş yaptığı, atla gezintiye çıktığı görüldü.