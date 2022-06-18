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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ'dan gelen yangın söndürme helikopteri de tedbir amaçlı kente konuşlandırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilen yangın söndürme helikopteri de kentte konuşlandırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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