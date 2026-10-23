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Bingöl'de 9. Bal Yarışması ve Bal Şenliği'nde bal yeme yarışması yapıldı

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Bingöl'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bal Yarışması ve Bal Şenliği, Bingöl Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlikte bal yeme yarışması yapıldı, dereceye girenlere 300 gramlık süzme bal hediye edildi; stantlarda yöresel ürünler ve bal mumu ay yıldız figürü sergilendi.

BİNGÖL'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bingöl Bal Yarışması ve Bal Şenliği, Bingöl Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlikte bal yeme yarışması düzenlenirken, yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Bingöl Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinliğe Vali Cahit Çelik, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba ve kurum müdürleri katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen bal yeme yarışmasında dereceye girenlere, birinci, ikinci ve üçüncü olmalarına göre 300 gramlık kavanozlarda süzme bal hediye edildi. Şenlik alanında kurulan stantlarda yöresel yemekler ve ürünler ziyaretçilere sunuldu. Bir arıcı tarafından bal mumuyla yapılan ay yıldız figürü ile arıların bal doldurduğu petek de stantlarda sergilendi.

'BİNGÖL DENİNCE AKLA İLK BAL GELİYOR'

Vali Cahit Çelik, Bingöl denince akla ilk olarak balın geldiğini belirterek, "Bingöl denince akla gelen, en başta akla gelen şey bal. Gerçekten de baktığımız zaman Bingöl'ün balı, hem yerelde, ulusalda, uluslararası düzeyde meşhur bir bal. Türkiye'den coğrafi işaret, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan tek bal Bingöl balı. Bizler de bu anlamda balla ilgili çalışmalara çok önemsiyoruz. Baktığımız zaman gerçekten de Bingöl'ün coğrafyası, topoğrafyası özellikle arıcılık faaliyetleri için çok uygun. Bu çerçevede de Bingöl'ün balı buradan Türkiye'nin çok farklı illerine gidiyor, sofralara gidiyor. Bu çerçevede de biz de üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Valilik olarak da özellikle iki konuda da bal üreticilerine destek veriyoruz. Pazarlama konusunda, Bingöl balının marka değeri konusunda desteklerimiz var" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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