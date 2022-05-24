Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Haberler

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Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Yayladere Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

Fuarın açılışını Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Sabri Akyürek ile protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Açılışın ardından katılımcılar stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Yayladere, Bingöl, Güncel, Haberler

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