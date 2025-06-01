Bingöl'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.26'da merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesine 1,57 kilometre uzaklıktaki Özlüce Barajı'nda 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Elazığ'da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.