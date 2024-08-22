Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de 2 bölgede çıkan orman ve örtü yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alan ile Genç ilçesinin Doğanca köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Bingöl, Genç ve Ilıcalar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.